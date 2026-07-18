Vehículo vuelca en Los Próceres, reportan una mujer lesionada

Pérdida de control de un vehículo en bulevar Los Próceres y 25.ª avenida, zona 10, con dirección al oriente. Policía MT brinda apoyo y ayuda a la conductora, además de regular el tránsito mientras se realizan las maniobras para liberar los dos carriles afectados.



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