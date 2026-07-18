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Vehículo vuelca en Los Próceres, reportan una mujer lesionada

  • Por Reychel Méndez
17 de julio de 2026, 19:44
Agentes de la PMT auxiliaron a una conductora que había quedado atrapada dentro de su vehículo volcado. (Foto: Amilcar Montejo)

Agentes de la PMT auxiliaron a una conductora que había quedado atrapada dentro de su vehículo volcado. (Foto: Amilcar Montejo)

Los agentes de la PNC alertaron a bomberos ya que la conductora presentaba golpes visibles.

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Un accidente de tránsito se reportó en el bulevar Los Próceres y 25 avenida de la zona 10, donde una mujer quedó atrapada en el interior del automóvil.

Un vehículo particular que transitaba en esta vía, perdió el control y terminó volcando. Ante este hecho, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), brindaron ayuda a una conductora para poder salir del automotor.

De inmediato se coordinó con Bomberos Municipales, quienes llegaron al lugar y brindaron primeros auxilios a la afectada, ya que presentaba lesiones en los dedos de una mano.

Debido al percance, dos carriles quedaron obstaculizados en dirección a carretera a El Salvador. Agentes de la PMT coordinan para regular el paso vehicular.

Se recomienda conducir con precaución y seguir las instrucciones de los agentes mientras se libera la vía.

 

 

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