Vehículo vuelca en Los Próceres, reportan una mujer lesionada

Los agentes de la PNC alertaron a bomberos ya que la conductora presentaba golpes visibles.
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Un accidente de tránsito se reportó en el bulevar Los Próceres y 25 avenida de la zona 10, donde una mujer quedó atrapada en el interior del automóvil.
Un vehículo particular que transitaba en esta vía, perdió el control y terminó volcando. Ante este hecho, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), brindaron ayuda a una conductora para poder salir del automotor.
De inmediato se coordinó con Bomberos Municipales, quienes llegaron al lugar y brindaron primeros auxilios a la afectada, ya que presentaba lesiones en los dedos de una mano.
Debido al percance, dos carriles quedaron obstaculizados en dirección a carretera a El Salvador. Agentes de la PMT coordinan para regular el paso vehicular.
Se recomienda conducir con precaución y seguir las instrucciones de los agentes mientras se libera la vía.