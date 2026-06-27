VIDEO: conductor pierde el control y se empotra en una vivienda

Una camioneta agrícola terminó empotrada en el interior de una vivienda tras sufrir un accidente.
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El accidente ocurrió la noche del 26 de junio, cuando un conductor perdió el control del transporte causando que se saliera de la ruta para impactar contra una casa ubicada en la zona 9 del departamento de Huehuetenango.
El vehículo atravesó la estructura de la vivienda, terminando empotrada en su interior.
Los pasajeros a bordo del transporte fueron rescatados por la Policía Nacional Civil (PNC) y vecinos que observaron el hecho, al quedar atrapados en la estructura metálica del vehículo y entre los escombros derrumbados de la vivienda.
La estructura de la casa sufrió severos daños en la parte frontal; pero, no se ha confirmado que hayan víctimas residentes de este hogar.