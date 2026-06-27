Conductor fallece luego de sufrir accidente este sábado en Villa Nueva

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El accidente de tránsito se suscitó en horas de la madrugada.

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Un motorista falleció tras haber sufrido severos golpes al impactar contra el arriate central ubicado en el bulevar Los Reformadores, de la zona 4 de Villa Nueva.

Preliminarmente se ha indicado que durante horas de la madrugada del sábado 27 de junio se conducía sobre la ruta cuando perdió el control, por razones aun bajo investigación, impactando contra los árboles de la ruta.

(Foto: PMT, Villa Nueva)

Bomberos Voluntarios acudieron a socorrerlo, pero por el fuerte impacto, se confirmó su muerte.

El cuerpo quedó sobre el arriate vial mientras se espera el Ministerio Público (MP) realice las diligencias correspondientes tras su deceso.

Autoridades no han revelado su identidad aún.

@MPguatemala ya trabaja en bulevar Los Reformadores donde un motorista pierde la vida.#TransitoVN pic.twitter.com/xzquypch51 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) June 27, 2026

Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha confirmado que se ha generado afluencia vehicular; por lo que solicita a los conductores conducir con precaución en el sector.