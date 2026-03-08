Vehículo vuelca tras accidente en Avenida La Castellana zona 9

-

El incidente dejó únicamente daños materiales y las causas aún se desconocen.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 7 de marzo en la avenida La Castellana y 8a. calle de la zona 9 capitalina, donde uno de los vehículos involucrados terminó volcado sobre la vía.

El incidente dejó únicamente daños materiales y las causas aún se desconocen. (Foto: Bomberos Municipales)

Al lugar acudieron los Bomberos Municipales, quienes brindaron atención prehospitalaria a los pilotos y ocupantes de los vehículos implicados quienes presentaban crisis nerviosa tras el impacto.

Un vehículo volcó tras un accidente en avenida La Castellana y 8a. calle de la zona 9. (Foto: Bomberos Muncipales)

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente que únicamente dejó daños materiales.

Paramédicos municipales atendieron a pilotos y tripulantes con crisis nerviosa. (Foto: Bomberos Municipales)

De acuerdo con reportes preliminares, varios automovilistas alertaron a los cuerpos de socorro a través de la línea de emergencia 123 al observar el percance en el sector.