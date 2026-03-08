Vehículo vuelca tras accidente en Avenida La Castellana zona 9

El incidente dejó únicamente daños materiales y las causas aún se desconocen.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 7 de marzo en la avenida La Castellana y 8a. calle de la zona 9 capitalina, donde uno de los vehículos involucrados terminó volcado sobre la vía.
Al lugar acudieron los Bomberos Municipales, quienes brindaron atención prehospitalaria a los pilotos y ocupantes de los vehículos implicados quienes presentaban crisis nerviosa tras el impacto.
Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente que únicamente dejó daños materiales.
De acuerdo con reportes preliminares, varios automovilistas alertaron a los cuerpos de socorro a través de la línea de emergencia 123 al observar el percance en el sector.