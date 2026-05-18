Así sofocan las llamas de un tráiler incendiado en carretera a El Salvador (Video)

El paso quedó obstruido en ambos sentidos para prevenir otros percances.
OTRAS NOTICIAS: ¡In fraganti! Cámara de seguridad delata a delincuentes en zona 1
Durante esta mañana de lunes, un trailer se incendió en carretera a El Salvador, obstaculizando el paso y alertando a otros conductores.
Ante este hecho, agentes de Provial acudieron al lugar para brindar apoyo y sofocar las llamas que consumieron al vehículo.
Un video permite observar que otros conductores lanzan tierra, mientras un agente de Provial acciona el extintor de incendios.
El hecho se registró en el kilómetro 80 de carretera a El Salvador, en La Conora, jurisdicción de Jutiapa.
Debido a la gravedad del siniestro, el paso quedó obstruido en ambos sentidos para prevenir otros percances.