Así sofocan las llamas de un tráiler incendiado en carretera a El Salvador (Video)

Provial atiende hecho de tránsito en el km 80 de carretera a El Salvador [CA-1 Oriente], en La Conora, jurisdicción de Jutiapa. Tráiler incendiado obstruye el carril hacia oriente. Paso cerrado momentáneamente en ambos sentidos.



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