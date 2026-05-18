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¡In fraganti! Cámara de seguridad delata a delincuentes en zona 1

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
18 de mayo de 2026, 08:07
Tras identificar a los delincuentes en un video de vigilancia, logran capturarlos. (Foto: PNC)

Tras identificar a los delincuentes en un video de vigilancia, logran capturarlos. (Foto: PNC)

Tres hombres que habrían realizado un asalto fueron capturados tras una denuncia.

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Tres hombres fueron capturados tras una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre un robo ocurrido en la 8a. avenida y 3a. calle de la zona 1.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos fueron identificados como Néstor "N", de 35 años; Carlos "N", de 33; y Luis "N", de 32, señalados de haber despojado de sus pertenencias a un hombre en ese sector.

Los señalados fueron puestos a disposición de la ley. (Foto: PNC)
Los señalados fueron puestos a disposición de la ley. (Foto: PNC)

Según el reporte policial, la pronta denuncia permitió ubicar y detener a los sospechosos poco después del hecho.

El asalto también quedó registrado en cámaras de videovigilancia, material que será utilizado como parte de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que los capturados fueron puestos a disposición de los órganos de justicia para solventar su situación legal.

Cámaras de seguridad captaron el momento del hecho delictivo ocurrido en zona 1. (Foto: PNC)
Cámaras de seguridad captaron el momento del hecho delictivo ocurrido en zona 1. (Foto: PNC)

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