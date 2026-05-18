¡In fraganti! Cámara de seguridad delata a delincuentes en zona 1

Tres hombres que habrían realizado un asalto fueron capturados tras una denuncia.
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Tres hombres fueron capturados tras una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre un robo ocurrido en la 8a. avenida y 3a. calle de la zona 1.
De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos fueron identificados como Néstor "N", de 35 años; Carlos "N", de 33; y Luis "N", de 32, señalados de haber despojado de sus pertenencias a un hombre en ese sector.
Según el reporte policial, la pronta denuncia permitió ubicar y detener a los sospechosos poco después del hecho.
El asalto también quedó registrado en cámaras de videovigilancia, material que será utilizado como parte de las investigaciones correspondientes.
Las autoridades indicaron que los capturados fueron puestos a disposición de los órganos de justicia para solventar su situación legal.