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Un herido tras colisión entre conductores en ruta Interamericana

  • Por Maria Fernanda Gallo
27 de junio de 2026, 09:32
La estructura de uno de los transportes sufrió severos daños tras el impacto. (Foto: captura de video)

La estructura de uno de los transportes sufrió severos daños tras el impacto. (Foto: captura de video)

Una persona resultó herida tras la fuerte colisión, además un carril de la ruta está obstruido.

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Durante esta mañana del sábado 27 de junio, dos conductores chocaron sobre el km. 32.6 de la ruta Interamericana, en jurisdicción San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.

Un picop y una camioneta tipo agrícola, por razones aún bajo investigación, colisionaron sobre la vía causando que una persona resultará herida.

La víctima fue atendida por cuerpos de socorro por las heridas que presentó.

La circulación vehicular se ha visto afectada tras el hecho, en donde el carril izquierdo hacia oriente se mantiene obstruido.

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