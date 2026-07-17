Videos: así fue el temblor de 7.4 que sacudió Chiapas, México

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Un fuerte movimiento con categoría de terremoto, de magnitud 7.4, sacudió la costa del Pacífico de México, afectando a Chiapas.

El epicentro se detectó a 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, a una profundidad de 10 kilómetros, según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En Guatemala afectó varias áreas del territorio como Quetzaltenango y San Marcos, donde fue más sensible, además de la Ciudad de Guatemala.

Las autoridades de México y Guatemala emitieron una alerta por posible tsunami para sectores del litoral del Pacífico.

Varias estructuras fueron afectadas, sobre todo las construcciones de adobe. en algunos videos que circulan en las redes se aprecia la magnitud del movimiento.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas activó los protocolos correspondientes para la evalucación de daños, y para verificar que los residentes no hayan sido afectados, además de los servicios básicos.

En Guatemala

Un fuerte temblor fue sensible en el territorio guatemalteco a las 08:48 horas de este viernes 17 de julio, con el mismo epicentro en el Pacifico.

MIRA:

BREAKING: A powerful magnitude-7.4 earthquake has struck off the coast of Chiapas, southern Mexico. The shallow quake shook buildings as far as Guatemala and El Salvador, triggering a tsunami warning for nearby coastlines.

​#Mexico #Earthquake #Chiapas #BreakingNews pic.twitter.com/OkkszIhJ8D — cindy (@cindy332319712) July 17, 2026

Nos comparten video del momento del terremoto en Tapachula, México pic.twitter.com/QlwVxqJRBn — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) July 17, 2026

Así se vivió el sismo con epicentro en Chiapas, el cual se registró esta mañana



El @SismologicoMX ajustó a 7.4 la magnitud el temblor, del cual no hay víctimas ni heridos #Sismo#Temblor #Chiapas pic.twitter.com/oBPe3tZFce — ML Noticias (@mlnoticiasmx) July 17, 2026