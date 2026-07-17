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Videos: así fue el temblor de 7.4 que sacudió Chiapas, México

  • Por Selene Mejía
17 de julio de 2026, 11:22
El sismo que afectó a México y Guatemala&nbsp;se ubicó frente a la costa, cerca de Puerto Madero, Chiapas. (Foto: Oficial)

El sismo que afectó a México y Guatemala se ubicó frente a la costa, cerca de Puerto Madero, Chiapas. (Foto: Oficial)

Un fuerte movimiento con categoría de terremoto, de magnitud 7.4, sacudió la costa del Pacífico de México, afectando a Chiapas.

OTRAS NOTICIAS: Fuerte temblor de 5.6 sacude a Guatemala la mañana de este viernes

El epicentro se detectó a 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, a una profundidad de 10 kilómetros, según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En Guatemala afectó varias áreas del territorio como Quetzaltenango y San Marcos, donde fue más sensible, además de la Ciudad de Guatemala.

Las autoridades de México y Guatemala emitieron una alerta por posible tsunami para sectores del litoral del Pacífico. 

Varias estructuras fueron afectadas, sobre todo las construcciones de adobe. en algunos videos que circulan en las redes se aprecia la magnitud del movimiento. 

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas activó los protocolos correspondientes para la evalucación de daños, y para verificar que los residentes no hayan sido afectados, además de los servicios básicos.  

En Guatemala

Un fuerte temblor fue sensible en el territorio guatemalteco a las 08:48 horas de este viernes 17 de julio, con el mismo epicentro en el Pacifico. 

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