WhatsApp hará cambios en sus términos y políticas para 2021

Las normas de convivencia y seguridad de la plataforma WhatsApp tendrán algunos cambios a partir del próximo año, lo que tendrás que aceptar para continuar con el uso de la herramienta de mensajería.

De acuerdo con la información que se dio a conocer recientemente en el portal WABetaInfo, sería en los primeros ocho días de febrero cuando entren en vigor las nuevas reglas y términos de convivencia.

De no aceptarlos, no podrás seguir empleando WhatsApp, ya que la aplicación no ejecutará los cambios sin ser aceptados.

Para avisar a los usuarios del cambio y solicitar su aprobación, WhatsApp habilitará una ventana emergente tipo banner antes de la fecha tope. En ella se notificarán los cambios en los términos de uso y políticas de privacidad de la app de mensajería instantánea, que podrán ser revisados en profundidad al pulsar sobre el banner.

Los usuarios deben aceptar los términos para continuar con el uso de la app.

A pesar de que no se sabe en profundidad cuáles son los cambios específicos que WhatsApp introducirá en los términos de uso, en las imágenes filtradas por WABetaInfo se muestran dos puntos clave que los usuarios deben aceptar para continuar usando la app de mensajería.

Uno de ellos hace referencia al servicio de WhatsApp y a la forma en que la app procesa los datos de los usuarios.

El otro, a cómo las empresas podrán usar los servicios y servidores de Facebook para almacenar y gestionar las conversaciones de WhatsApp con sus clientes. Tras leerlos, el usuario podrá aceptar los cambios presionando el botón «Agree» o «De acuerdo» en español.

Se espera que en las próximas semanas WhatsApp anuncie oficialmente cuáles son los cambios y actualizaciones que aplicará a sus términos de servicios para el siguiente año.