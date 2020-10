Winaq expulsa de sus filas al diputado Aldo Dávila

El diputado Aldo Dávila ha sido expulsado de la bancada de diputados Winaq.

En una carta dirigida al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, la jefa del bloque Sonia Marina Gutiérrez Raguay, informó que a partir del lunes 19 de octubre la bancada de diputados está integrada únicamente por Adán Perez, Edgar Batres y ella; dejando fuera a Aldo Dávila.

Dávila dijo a Soy502 que no ha sido notificado oficialmente, pero confirmó que la carta que fue filtrada a la prensa es verídica. Sonia Gutiérrez no respondió a las llamadas.

Esta es la carta:

El congresista explicó que analizará junto a su equipo legal las acciones que seguirá. Aunque dijo que no lo pueden expulsar, también reflexionó "uno no puede estar donde no lo quieren".

Acerca de las diferencias con sus colegas, recordó que a inicios de octubre le enviaron una carta donde le llamaron la atención por sus actuaciones "no sabía que eran fricciones que no podían resolverse".

Recordó que se le pidió retirar la interpelación del ministro de Desarrollo, Raúl Romero, y se le criticó por la citación al jefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez.

En una carta a inicios de octubre, la dirigencia de Winaq puso en duda la objetividad de Aldo Dávila "puede poner en riesgo los principios partidarios", dijeron una carta en aquella fecha.

