Cutrigua muestra preocupación por situación de Xochi para transportar mercancías

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El Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala manifestó su preocupación ante la suspensión del derecho de vía del proyecto Xochi Corredor de las Flores.

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Luego de la suspensión del derecho de vía del proyecto Xochi Corredor de las Flores por parte de la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, representantes del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) manifestaron su preocupación "por las acciones administrativas que ponen en riesgo la entrada en operación de la autopista.

Por medio de un comunicado de prensa, el Cutrigua explicó que, en representación de los sectores productivos, exportadores e importadores que dependen de una logística eficiente para movilizarse, emitían dicho pronunciamiento.

"Como usuarios de la infraestructura logística nacional, consideramos que situaciones como esta generan incertidumbre para la inversión y envían señales negativas a quienes apuestan por el desarrollo de proyectos que contribuyen a mejorar la movilidad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del país", expresaron.

Ante las acciones de la Municipalidad de Mazatenango:

Desde CUTRIGUA reiteramos la importancia de garantizar reglas claras, respeto al debido proceso y un entorno que promueva la inversión y el desarrollo económico del país. pic.twitter.com/qMbSBt42xZ — CUTRIGUA (@CUTRIGUA) June 7, 2026

Además, llamaron a la comuna en mención a resolver con estricto apego al marco legal, transparencia y respeto al debido proceso dicha situación.

Según la empresa, el pasado 4 de junio se procedió a la suspensión, sin que le fueran notificadas las razones de la acción de hecho de cierre del paso por la vía principal.

Dicho proyecto, a cargo de Fondo BPS S.A., abarca desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, atravesando Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango.

Se estima que pasar por dicha autopista (por medio del pago de peaje), reducirá el tráfico por el sector de dos o tres horas a 25 minutos.