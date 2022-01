Así lucen los hijos de Susana Morazán

Los hijos de Susana Morazán sorprendieron a los seguidores de la presentadora al lucir como si fueran sus hermanos.

André y Vangelis ya pasaron en altura a su mamá y en todo momento Susanahoria los presume en redes sociales.

Recientemente la comunicadora y actriz, explicó cómo ha sido su camino con sus pequeños:

"Llegar hasta aquí no fue fácil, desvelos, incertidumbre, hasta 5 trabajos a la vez, situaciones y condiciones de salud graves, todo para sacarlos adelante, 23 años y tenía que ser Mamá desempeñando el papel de padre y madre siendo una adolescente ¿sola? ¡Jamas! Papá Dios siempre conmigo, en esas noches de llanto y aflicción Jesús me abrazaba y no me dejaba desfallecer. La fuerza, el talento, la valentía todo viene de lo alto y por eso hoy agradezco. Mis dos grandes tesoros los #Morazanes que amo con todo mi corazón", contó.

Susana siempre ha tenido una hermosa relación con sus hijos. Durante el padecimiento de la conductora de televisión por Covid-19 ellos la cuidaron y apoyaron, agradeciendo en redes sociales todo el cariño y colaboración que los seguidores brindaron a la familia.

Así lucen en la actualidad los pequeños guardianes de una de las famosas más queridas de los guatemaltecos.

