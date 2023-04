Youtuber español sorprende al hacer alfombras de aserrín

Una vez más, el español Paulino G mostró al mundo la forma en la que se elaboran alfombras en Guatemala.

El youtuber y tiktoker español Paulino G mostró al mundo su participación para elaborar alfombras de aserrín, las cuales se elaboran para el paso de procesiones en Guatemala.

En un video que difundió en sus redes sociales, el famoso español dejó ver la felicidad con la que colocó aserrín para hacer figuras en las alfombras. Asimismo, señaló que quedó encantado y satisfecho por aprender.

"Estas son las famosas alfombras de aserrín de Guatemala. Me encantó aprender cómo se hacen, se trata una tradición de este país que se realiza para recibir las procesiones (...) Me fascinan los diseños, los colores y el hecho de que los vecinos se organizan para seguir la tradición. Me encontré otras versiones de alfombras, como estas de pino y corozo, aserrín y hasta una de papel", dijo Paulino en su video.

Mira aquí el video:

#paulinog #español #ciudaddeguatemala #semanasanta #guate ♬ Holiday - FASSounds @pauliinog Tradición de Guatemala alfombras de aserrín #guatemala

En otro video, el español compartió parte de su experiencia al ver en persona y por primera vez las las actividades de Semana Santa en el país, y parte de ello fue una procesión.

"Vi por primera vez las procesiones en este país y me han dejado sorprendido", dijo Paulino.

#paulinog #español #ciudaddeguatemala #semanasanta #guate #antiguaguatemala ♬ La Granadera - Banda del Maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa & Marchas Fúnebres de Guatemala & Comite de Adorno Divino Justo Juez de Quetzaltenango @pauliinog Semana Santa en Guatemala por primera vez #guatemala

Cabe destacar que no es la primera vez que Paulino elogia las costumbres y tradiciones guatemaltecas, en 2022 dejó ver junto con su hermano lo maravillados que quedaron por las procesiones de Guatemala, mismas que denominaron como impresionantes.

"Mira que paso tan enorme... Es en la Ciudad de Guatemala en el Arco de Correos (... )Hay mucha gente. Es cinco veces más grande que lo de aquí.Están de fiesta", expresaron en ese entonces.