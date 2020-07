Zamboni critica propuesta de nacionalizar a "Gambetita" Díaz

La carencia de futbolistas guatemaltecos, y especialmente de goleadores, ha generado que en varias ocasiones se solicite que jugadores extranjeros puedan ser nacionalizados, con el objetivo de ser tomados en cuenta para vestir el uniforme de la Selección Nacional.

De esa cuenta, ha resurgido la polémica alrededor de una propuesta de nacionalizar al atacante de Municipal, Alejando Díaz, "Gambetita", quien es de origen argentino.

Sin embargo, el brasileño Sandro Zamboni, exjugador de Marquense, Petapa y otros equipos guatemaltecos, lanzó un dardo sobre la posibilidad de que “Gambetita”, pueda participar en el combinado azul y blanco.

Zamboni fue crítico y remarcó que "lo que no hay es trabajo de base", para preparar jugadores nacionales.

“Cuando tenía 32 años jugaba en Petapa y estaba en mi mejor momento, entonces querían que yo me nacionalizara, pero no acepté porque creo que mi edad ya estaba pasada. Aparte, creo que aquí hay talento, lo que no hay es trabajo de base, entonces eso de nacionalizar a Gambetita está fuera de la realidad de Guatemala", escribió en sus redes sociales.

También hizo un fuerte llamado a los directivos del fútbol guatemalteco: "Inviertan en las categorías inferiores si quieren llegar a un mundial”, enfatizó el conocido exjugador.

El análisis del ahora entrenador de fútbol, que radica en Guatemala, se ha hecho viral.