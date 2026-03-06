50 años de devoción en la procesión infantil de Cristo del Amor

La Procesión Infantil del Cristo del Amor conmemora 50 años de tradición y fe para los más pequeños del hogar.
OTRAS NOTICIAS: Agenda procesional: Los cortejos que puedes presenciar el fin de semana en la ciudad
Este cortejo procesional que ha marcado generaciones de familias, saldrá este próximo sábado 7 de marzo desde las 13:00 horas desde la Iglesia de Santo Domingo, ubicada en 12 Avenida 10-09, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Las niñas y niños serán los protagonistas en este recorrido procesional que recorrerá con dirección hacia la Catedral Metropolitana, aproximadamente a las 15:15 horas y retornará a las 17:30 horas.
La Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, recomienda que los niños estén identificados con datos personales y del encargado así como seguir las indicaciones de los celadores durante el recorrido.