50 años de devoción en la procesión infantil de Cristo del Amor

  • Por Maria Fernanda Gallo
06 de marzo de 2026, 08:09
Generaciones acompañan el anda que mantiene viva la fe y tradición de muchas familias.&nbsp;&nbsp;(Foto: Facebook,&nbsp;Cristo del Amor)

La Procesión Infantil del Cristo del Amor conmemora 50 años de tradición y fe para los más pequeños del hogar.

Este cortejo procesional que ha marcado generaciones de familias, saldrá este próximo sábado 7 de marzo desde las 13:00 horas desde la Iglesia de Santo Domingo, ubicada en 12 Avenida 10-09, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las niñas y niños serán los protagonistas en este recorrido procesional que recorrerá con dirección hacia la Catedral Metropolitana, aproximadamente a las 15:15 horas y retornará a las 17:30 horas.

La Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, recomienda que los niños estén identificados con datos personales y del encargado así como seguir las indicaciones de los celadores durante el recorrido.

