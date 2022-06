"Stranger Things": 7 candidatos para morir en la última parte de la temporada

Cada vez falta menos para el estreno de la última parte de "Stranger Things 4", y los fans comienzan a preguntarse qué sucederá esta vez.

Sin embargo, con el tráiler que Netflix estrenó, muchos seguidores ya le apuestan a ciertos personajes como candidatos a morir en el tan esperado final de la serie.

Incluso, han sido los mismos creadores de la serie quienes en una entrevista con Variety, advirtieron sobre el posible deceso de uno de los personajes favoritos del público.

"Es una temporada más oscura, y los niños ya no son niños, así que todos están en peligro", dijeron.

Por lo tanto, aquí te presentamos una lista de los posibles candidatos a morir, de acuerdo a cómo ocurrieron las cosas en los últimos episodios estrenados:

Aunque la joven pelirroja logró escapar de Vecna en el volumen 1 gracias al poder de la música, el avance de Netflix muestra a Max de nuevo enfrentándose a la bestia.

En otra de las escenas, la joven tiene su casete y auriculares preparados, pero... ¿será suficiente para volver a burlar a Vecna?



El avance muestra cómo Steve, Nancy y Robin se vuelven a adentrar en la mansión Creel. Sucede que unas enredaderas ahogan al personaje que interpreta Maya Hawke, mientras sus compañeros tratan de salvarla.

Foto: The line of best fit