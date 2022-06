¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda parte de "Stranger Things 4"?

Tres largos años hizo esperar Netflix a la audiencia de "Stranger Things" para sorprender con una cuarta temporada.

Y por si fuera poco, esta fue planeada para estrenarse en dos partes. La buena noticia es que ya hay fecha y hora de estreno de los últimos capítulos de la serie.

Foto: Netflix

Con siete nuevos episodios, la cuarta temporada de "Stranger Things" sorprendió con su estreno el pasado 29 de mayo.

Sin embargo, el desenlace de los primeros episodios ha quedado abierto a un sinfín de posibilidades que podrá conocerse pronto.

La historia continúa en el año 1986, después de la batalla de Stancourt. Tras esto, el popular grupo de amigos se separó, quedando unos en Hawkins, y otros rumbo a California.

Una de las dudas mayores entre los fans es conocer si los poderes psíquicos de Eleven volverán a ella. Pero, habrá que esperar a la segunda tanda de episodios para descubrirlo.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de "Stranger Things 4"?

Los capítulos faltantes de la serie serán estrenados el próximo viernes, 1 de julio. El octavo llevarán por nombre "Papá" y el otro "The Piggyback".

La hora de estreno en Miami será a las 3:00 am. Es decir que en Guatemala podrán verse a partir de la 1:00 am.

LET’S DO THIS.

st4 vol 2. july 1. only on Netflix. pic.twitter.com/18lq9wxTbp — Stranger Things (@Stranger_Things) June 21, 2022

*Con información de Marca y La Vanguardia