Integrantes de "La Academia" encontraron gusanos en su comida (video)

Los alumnos de La Academia vivieron un incómodo momento al encontrar gusanos en su comida.

Los participantes estaban cenando cuando uno de ellos se dio cuenta de las desagradable presencia de los animales en sus porciones. Algunos ya habían terminado de comer.

"Mis arándanos tienen gusanos... y se están moviendo", dijo Esmeralda.

"¿Qué cosa?" "¡Es en serio!".

"No, no son gusanos, son animalitos"

"¡Todos tienen!".

"Ya me lo comí todo".

"Yo también ya me tragué todo".

"Más proteína".

"A mí me dan fobia".

Estos fueron algunos de los comentarios que hicieron los académicos.

Ante la situación, dos representantes de la producción salieron a pedir disculpas:

"Se supone que somos invisibles en este tipo de producciones, pero hoy ha ocurrido una situación muy desagradable y extrema, por eso decidimos estar en cámaras, queremos darles la cara... un incidente como el que acaba de ocurrir esta noche no lo tomamos a la ligera... los gusanos vinieron en las frutas, no estoy dando excusas, solo les informo de la investigación que hicimos, se tomaron medidas, la empresa encargada de sus alimentos fue removida, este tipo de incidentes no los vamos a permitir, están bajo nuestra responsabilidad y no lo tomamos a la ligera, en nombre de la producción queremos pedirles disculpas, al igual que les exigimos a ustedes, nos exigimos también excelencia y este tipo de acciones no son aceptables, venimos a darles la cara y a pedir disculpas, a todos los familiares y han depositado su confianza, estamos trabajando para que esto no se repita", expresaron.

Así ocurrió el incidente: