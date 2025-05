Accidente aéreo en San Diego: fallece exbaterista de The Devil Wears Prada

-

Fallece Daniel Williams, exbaterista de The Devil Wears Prada, tras accidente aéreo en San Diego.

Daniel Williams, exbaterista de la reconocida banda de metal-core cristiano The Devil Wears Prada, falleció la madrugada de este jueves en un accidente aéreo ocurrido en San Diego, California.

La noticia fue confirmada por su padre, Larry Williams, al medio TMZ, mientras esperan la confirmación oficial por parte de las autoridades.

Avioneta cae en vecindario

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 horas, cuando una avioneta Cessna se estrelló en una zona residencial dentro de un complejo habitacional perteneciente a la Marina de los Estados Unidos.

El impacto provocó un incendio que destruyó completamente una vivienda y dejó a varias personas heridas en tierra.

Aunque la lista oficial de víctimas no ha sido divulgada, la familia Williams aseguró que Daniel viajaba en la aeronave y que no hubo sobrevivientes.

"Sabemos que él estaba en ese avión, pero la falta de confirmación oficial hace que todo esto sea aún más difícil de soportar", declaró su padre.

Última publicación en redes sociales

Horas antes del accidente, Daniel había compartido en redes sociales una imagen desde el asiento de copiloto de la avioneta.

Su padre aclaró que no tenía licencia de piloto y que simplemente estaba "bromeando", previo al despegue.

La publicación se volvió viral tras conocerse la noticia, generando una oleada de mensajes de condolencia por parte de fanáticos y músicos de la escena alternativa.

En redes sociales, The Devil Wears Prada dedicó un sentido homenaje a su excompañero: "Sin palabras. Te lo debemos todo. Te amaremos por siempre", escribieron junto a varias imágenes de Daniel durante su paso por la banda.

Carrera

Williams formó parte del grupo durante sus años más formativos, contribuyendo a álbumes emblemáticos como Plagues (2007) y With Roots Above and Branches Below (2009), que consolidaron a la banda en la escena del metal-core cristiano.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya investigan las causas del accidente.

El modelo de la nave era una Cessna con capacidad para diez pasajeros, dejó además severos daños materiales y múltiples heridos en la zona del impacto.

"Era un alma intensa, creativa y con un corazón gigante. Hoy, el metal-core llora la pérdida de uno de los suyos".