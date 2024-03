¡Se le rompió el vestido! El accidente que sufre Emma Stone en los Oscar

-

La actriz se mostró emocionada al recibir el premio, no sin antes pasar un momento incómodo de camino al escenario.

Emma Stone, ganadora del Oscar a Mejor Actriz por su participación en la película "Poor Things" vivió un momento accidental durante su recorrido a recoger su premio.

Mientras caminaba hacia las gradas, su vestido se rasgó y perdió el glamur que poseía.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que se llevara los aplausos de los asistentes.

Muy emocionada, Emma dedicó a su familia el galardón.

Estas son algunas imágenes del incidente.

a Emma Stone estragando o vestido no #oscar foi algo muito Bella Baxter por parte delapic.twitter.com/swpScS4tb8 — Priscilla ⚢︎ (@Paris_Islla) March 11, 2024

Emma Stone no puede controlar su emoción al recoger su segundo #Oscar como Mejor Actriz hasta el punto de destrozar su vestido. Apabullante. #Oscars #PoorThings pic.twitter.com/tReRd4mWEl — For Your Consideration (@FYC_Oscar) March 11, 2024

Ganadores

Mejor Actor : Cillian Murphy en "Oppenheimer"

: Cillian Murphy en "Oppenheimer" Mejor Película : "Oppenheimer"

: "Oppenheimer" Mejor Actriz : Emma Stone en "Poor Things"

: Emma Stone en "Poor Things" Mejor Canción Original : What Was I Made For?, Billie Eilish, Finneas O'Connell

: What Was I Made For?, Billie Eilish, Finneas O'Connell Mejor Película de Animación : "The Boy and The Heron"

: "The Boy and The Heron" Mejor Director : Christopher Nolan por "Oppenheimer"

: Christopher Nolan por "Oppenheimer" Mejor Película Extranjera : "Zone of Interest"

: "Zone of Interest" Mejor Actriz de Reparto : Da'Vine Joy Randolph en "The Holdovers"

: Da'Vine Joy Randolph en "The Holdovers" Mejor Cortometraje - Acción en Vivo : The wonderful story of Henry Sugar

: The wonderful story of Henry Sugar Mejor Actor de Reparto : Robert Downey Jr. en "Oppenheimer"

: Robert Downey Jr. en "Oppenheimer" Mejor Documental Largo : 20 days in Maripol

: 20 days in Maripol Mejor Guión Original: Anatomy of a fall

Anatomy of a fall Mejor Guión Adaptado : American Fiction

: American Fiction Mejor Cortometraje Animado : War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko Mejor Banda Sonora : Oppenheimer

: Oppenheimer Mejores Efectos Visuales : Godzilla Minus One

: Godzilla Minus One Mejor Fotografía : Oppenheimer

: Oppenheimer Mejor Documental Corto : The last rapair shop

: The last rapair shop Mejor Diseño de Vestuario : Poor Things

: Poor Things Mejor Montaje : Oppenheimer

: Oppenheimer Mejor Maquillaje y Peinado : Poor Things

: Poor Things Mejor Diseño de Producción : Poor Things

: Poor Things Mejor Sonido: Zone of Interest