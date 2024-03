¡Inesperado! Slash sorprende tocando el tema de "I'm Just Ken"

-

El músico interpretó un solo durante la canción "Im Just Ken", de la película "Barbie".

EN CONTEXTO: John Cena sorprende y presenta premio Oscar sin ropa

Sorpresa causó la aparición del guitarrista Slash, integrante de la banda Guns n' Roses, quien participó en uno de los temas de la película Barbie.

Slash apareció en la parte más emotiva del tema que interpretó el actor Ryan Gosling.

Performance COMPLETA de I'm Just Ken com Ryan Gosling e os outros Ken no #Oscars pic.twitter.com/HMqfwZHvd7 — Séries Brasil (@SeriesBrasil) March 11, 2024

Los asistentes quedaron impresionados, mientras que en redes sociales muchos internautas demostraron su sorpresa al conocer que Slash participó en la música del tema.