Accidente de tránsito en Calle Martí deja un fallecido y complica el paso

Tras el accidente mortal, el tránsito hacia el Periférico se ha complicado.
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Amilcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito indicó un cierre vial sobre la Calle Martí, 10a. avenida, de la zona 2 capitalina.
El conductor de una motocicleta sufrió un accidente con un vehículo, causando que impactará sobre el asfalto y quedará gravemente herido.
Cuerpos de socorro acudieron al lugar, en donde se confirmó el deceso del motorista. El vehículo involucrado continuó su marcha tras el impacto.
Un carril hacia el Anillo Periférico se encuentra obstruido por el hecho.