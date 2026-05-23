¡Quedó atrapado! Conductor choca contra un tráiler en ruta al Pacífico (video)

Dos personas resultaron afectadas tras el impacto.
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En la madrugada de este sábado 23 de mayo, se suscitó un accidente de tránsito sobre el km. 26 de la Ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
El fuerte accidente de originó cuando el conductor de un vehículo perdió el control del automotor e impactó en la parte trasera de un tráiler.
La estructura del transporte se destruyó y quedó atrapada debajo de la plataforma del tráiler.
El conductor viajaba acompañado de una mujer; ambos resultaron gravemente heridos tras el impacto.
Cuerpos de socorro los rescataron luego de quedar atrapados entre la estructura metálica del vehículo.
El carril hacia el norte se obstruyó durante este hecho.