Actor de la exitosa serie de Netflix "Virgin River" es hallado sin vida

El actor fue hallado muerto tras haber sido reportado como desaparición.
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Stewart McLean, actor canadiense y miembro del elenco de la famosa serie de Netflix, "Un lugar para soñar", fue hallado sin vida luego de días de haber desaparecido.
McLean, fue visto por última vez el 15 de mayo en su vivienda ubicada en Lions Bay, Canadá.
Tras días de búsqueda por parte de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), McLean fue encontrado muerto con señales de violencia el 20 de mayo.
El actor, de 45 años, habría participado en múltiples producciones y series, entre ellas "Virgin River", "Arrow", "Travelers" y "Murder in a "Small Town".