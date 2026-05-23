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Actor de la exitosa serie de Netflix "Virgin River" es hallado sin vida

  • Por Maria Fernanda Gallo
23 de mayo de 2026, 08:36
El actor estaba desaparecido desde el 15 de mayo. (Foto: Deadline)

El actor estaba desaparecido desde el 15 de mayo. (Foto: Deadline)

El actor fue hallado muerto tras haber sido reportado como desaparición.

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Stewart McLean, actor canadiense y miembro del elenco de la famosa serie de Netflix, "Un lugar para soñar", fue hallado sin vida luego de días de haber desaparecido.

McLean, fue visto por última vez el 15 de mayo en su vivienda ubicada en Lions Bay, Canadá.

El actor fue reportado como desaparecido tras dejar de recibir noticias de él. (Foto: RRSS)
El actor fue reportado como desaparecido tras dejar de recibir noticias de él. (Foto: RRSS)

Tras días de búsqueda por parte de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), McLean fue encontrado muerto con señales de violencia el 20 de mayo.

El actor, de 45 años, habría participado en múltiples producciones y series, entre ellas "Virgin River", "Arrow", "Travelers" y "Murder in a "Small Town".

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