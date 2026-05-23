Trágico accidente: conductor muere en el bulevar Liberación, zona 13

La víctima permaneció sobre el asfalto tras el accidente.
OTRAS NOTICIAS: Hombres fingen ser del MP para ingresar a condominio de San Cristóbal, Mixco
Bomberos Municipales acudieron a asistir aun conductor de un transporte de dos ruedas que sufrió un accidente sobre el Bulevar Liberación y 1a. Avenida, de la zona 13.
Al llegar, cuerpos de socorro confirmaron que por la gravedad de las heridas murió en la vía pública.
La víctima mortal, de este accidente durante la madrugada del sábado 23 de mayo, aún no ha sido identificada.