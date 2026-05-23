Trágico accidente: conductor muere en el bulevar Liberación, zona 13

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La víctima permaneció sobre el asfalto tras el accidente.

Bomberos Municipales acudieron a asistir aun conductor de un transporte de dos ruedas que sufrió un accidente sobre el Bulevar Liberación y 1a. Avenida, de la zona 13.

Al llegar, cuerpos de socorro confirmaron que por la gravedad de las heridas murió en la vía pública.

Al arribo de las unidades del Cuerpo de Bomberos Municipales evaluaron a un hombre, conductor de una motocicleta, quien ya no contaba con signos vitales a consecuencia de politraumatismo. Agentes de la PNC permanecen a resguardo de la escena. pic.twitter.com/HGsgiOLhry — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) May 23, 2026

La víctima mortal, de este accidente durante la madrugada del sábado 23 de mayo, aún no ha sido identificada.