Actores de "The Good Doctor" invitan a apoyar programa de salud en Guatemala (video)

Los actores invitaron a los fanáticos a apoyar una organización que entrena a líderes comunitarios para dar servicios de salud en áreas de Guatemala a donde la atención médica no llega.

Los últimos capítulos de la cuarta temporada se enfocaron en un emotivo viaje que el equipo del hospital St. Bonaventure realizó al país, donde muchos pacientes tenían padecimientos que en muchas ocasiones eran curables pero los especialistas debían elegir quién necesitaba mayor ayuda.

Al abordar la crisis sanitaria del país centroamericano, los actores mencionaron la labor de Petén Health, una organización sin fines de lucro fundada para apoyar el programa comunitario de atención de salud rural en Petén.

Funciona a través de donativos y brinda capacitación y equipo para cubrir algunas de las necesidades básicas en aldeas remotas.

"En los últimos episodios hablamos de los problemas de salud que muchas personas enfrentan en Guatemala, para aprender más acerca de los esfuerzos y la necesidad en servicios sanitarios de las comunidades rurales en Guatemala, por favor visita petenhealth.org", explicaron en un video publicado en redes sociales, el actor Freddie Highmore, quien interpreta al doctor "Shaun Murphy" y la actriz Fiona Gubelmann, quien interpreta a la doctora "Morgan Reznick".

En la página oficial, los fundadores de Petén Health explican que en varios puntos del departamento ubicado al norte del país, hay una falta casi total de servicios médicos, por ello educan a algunos vecinos para que brinden ayuda a su propia comunidad.

Los promotores se ofrecen como voluntarios y se preparan por tres años para diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas y crónicas comunes como diarrea, neumonía, asma y diabetes.

Con sus conocimientos también pueden atender emergencias como laceraciones y mordeduras de serpientes, esto evita viajes largos y costosos en busca de servicios médicos.

Petén Health

LA INVITACIÓN DE LOS ACTORES A APOYAR A GUATEMALA:

