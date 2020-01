Adele sorprende a sus fans luciendo su figura en la playa

Después de la polémica que Adele generó con una foto navideña junto a "El Grinch", la cantante sigue dando de qué hablar por haber bajado drásticamente de peso. Esta vez desde la playa.

Ella vacacionó en Anguila, isla del Caribe, y fue captada mientras disfrutaba del sol y el mar.

Aunque no utilizaba un bikini sino un fresco vestido corto, el cambio en su figura sigue siendo bastante evidente.

Adele & Harry Styles were spotted together in Anguilla, Caribe yesterday. pic.twitter.com/SbjKCI6W0J — Pop Crave (@PopCrave) January 4, 2020

ESTO PASÓ EN NAVIDAD:

Adele genera polémica con fotos navideñas

Pero ella no viajó sola, pues según las imágenes, estaba acompañada del cantante Harry Styles ¿Habrá futuro romance?

ANTES DE IRTE, LEE:

La sorprendente transformación de Adele con los años

*Con información de: Tribuna