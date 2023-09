¿Habrá cambio? La India podría modificar su nombre y así se llamará

-

El país asiático ha tomado la decisión de cambiarse el nombre y dejará de llamarse India.

Nuevas especulaciones surgen en la India, luego de que se viralizara una imagen de la invitación oficial a la cena de la presidenta Droupadi Murmu para los líderes del G20.

En este documento, se identificó a la mandataria como "presidenta de Bharat", lo que ha generado rumores sobre un posible cambio.

India's president sent out G20 dinner invitation in which he was titled the 'President of Bharat'. pic.twitter.com/uvw6kSyOBn — The Spectator Index (@spectatorindex) September 5, 2023

Los sitios web oficiales de la India aún utilizan el término "gobierno de la India" y hacen referencia a Droupadi Murmu como presidenta de la India.

El uso de Bharat en la invitación se da a conocer dos días después de que Mohan Bhagwat, el jefe de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), señalara que la nación debería llamarse Bharat en lugar de India.

"A veces usamos India para que aquellos que hablan inglés lo entiendan. Pero debemos dejar de usar esto. El nombre del país Bharat seguirá siendo Bharat dondequiera que vayamos en el mundo", expresó Bhagwat.

Sin embargo, funcionarios del país asiático confirmaron que existe la posibilidad de que se lleve a cabo una resolución en una sesión especial del Parlamento entre el 18 y el 22 de septiembre para abordar sobre el nombre del la India.

La medida se está considerando como una respuesta al bloque de la oposición que se proclama India, que significa "Alianza Inclusiva de Desarrollo Nacional de la India".

Himanta Biswa Sarma, jefe de Gobierno del estado indio de Assam, expresó su satisfacción a través de la red social X, por el posible cambio: "Feliz y orgulloso de que nuestra civilización avance valientemente hacia el Amrit Kaal".

REPUBLIC OF BHARAT - happy and proud that our civilisation is marching ahead boldly towards AMRIT KAAL — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 5, 2023

Amrit Kaal, que se traduce como "era dorada", es utilizado para referirse a los años previos a 2047, cuando la India cumplirá 100 años, en donde se espera que el país alcance un alto nivel de prosperidad y desarrollo.

Anteriormente, han existido intentos de cambiar oficialmente el nombre, pero la Corte Suprema se ha mantenido al margen.