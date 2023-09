Dramático momento: helicóptero se desploma y deja tres fallecidos (video)

-

Un helicóptero de la marina paquistaní sufre un accidente aéreo y deja 3 personas fallecidas.

Un helicóptero de la marina paquistaní se estrelló el lunes 4 de septiembre en una ciudad del suroeste del país tras sufrir un presunto fallo mecánico, causando la muerte de tres miembros de la tripulación, se informó oficialmente.

El helicóptero realizaba un vuelo de entrenamiento en la ciudad portuaria de Guadar, en la provincia de Baluchistán, indicó un portavoz de la marina. En esa región el gobierno paquistaní lucha desde hace décadas contra una rebelión separatista.

El aparato Sea King se estrelló durante el despegue cerca de las 10:00 locales (23:00 horas en Guatemala), tras sufrir un incendio en el motor y perder el timón trasero, según un informe preliminar compartido a AFP por una fuente militar.

Dos oficiales y un soldado raso murieron en el accidente "posiblemente debido a un fallo técnico", según el portavoz de la Marina.

Baluchistán, la provincia más grande de Pakistán, está fuertemente militarizada debido a los enormes proyectos de inversión chinos en la región, que son blanco habitual de militantes separatistas.

Hace un año seis militares murieron en la provincia al estrellarse su helicóptero en la pequeña ciudad de Jost.