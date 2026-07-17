"Por diversión": adolescentes asesinan a conductor de taxi por aplicación en México

Los tres adolescentes solicitaron el servicio por la noche y lo que hicieron con el cuerpo de la víctima ha causado indignación.
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Un aterrador asesinato cometido por tres adolescentes en Mexicali, México, ha dejado a las autoridades y a la población en shock.
Una menor de 16 años, su hermano de 15 y un amigo de 13 años asesinaron a sangre fría al exmilitar Flaviano López, de 50 años, quien se dedicaba a prestar servicio de taxi por aplicación.
La noche del 9 de julio, los menores solicitaron el servicio y durante el trayecto atacaron a López, a quien le dispararon en la cabeza.
Según las autoridades, los atacantes bajaron el cuerpo y lo tiraron entre unos matorrales, lo desnudaron y le tomaron fotografías. Posteriormente le prendieron fuego para borrar evidencia y se llevaron el auto.
Gracias al rastreo del vehículo, lograron dar con los adolescentes.
El gremio de taxistas pide justicia y exige que los señalados sean juzgados como adultos, por la forma tan atroz en que cometieron el crimen.
Las autoridades mexicanas confirmaron que los hermanos de 15 y 16 años, son hijos de una mujer que permanece en prisión desde abril por cometer un homicidio durante el secuestro de su propio hijo.