"Por diversión": adolescentes asesinan a conductor de taxi por aplicación en México

-

Los tres adolescentes solicitaron el servicio por la noche y lo que hicieron con el cuerpo de la víctima ha causado indignación.

Un aterrador asesinato cometido por tres adolescentes en Mexicali, México, ha dejado a las autoridades y a la población en shock.

Una menor de 16 años, su hermano de 15 y un amigo de 13 años asesinaron a sangre fría al exmilitar Flaviano López, de 50 años, quien se dedicaba a prestar servicio de taxi por aplicación.

La noche del 9 de julio, los menores solicitaron el servicio y durante el trayecto atacaron a López, a quien le dispararon en la cabeza.

Según las autoridades, los atacantes bajaron el cuerpo y lo tiraron entre unos matorrales, lo desnudaron y le tomaron fotografías. Posteriormente le prendieron fuego para borrar evidencia y se llevaron el auto.

Gracias al rastreo del vehículo, lograron dar con los adolescentes.

@latinus_us #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus #ObjetivoCiudadano . Tres adolescentes fueron detenidos por el asesinato de un conductor de aplicación en Baja California. #Latinus

El gremio de taxistas pide justicia y exige que los señalados sean juzgados como adultos, por la forma tan atroz en que cometieron el crimen.

Las autoridades mexicanas confirmaron que los hermanos de 15 y 16 años, son hijos de una mujer que permanece en prisión desde abril por cometer un homicidio durante el secuestro de su propio hijo.