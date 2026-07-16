Periodista regresa a programa tras renunciar en vivo por sentirse "humillada" (video)

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Un inesperado episodio en vivo causó revuelo, luego que una presentadora española renunciara en pleno programa por sentirse humillada y maltratada.

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El pasado sábado, durante la emisión nocturna del programa Radio Televisión Española "Malas Lenguas", la presentadora Marta Gómez Montero se levantó en directo del programa tras denunciar humillaciones y maltrato.

"No me vas humillar más, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más", le dijo a su colega, el también periodista Jesús Cintora, mientras se retiraba del estudio.

Así fue el momento:

@kienyke ¡Marta Gómez Montero no se aguantó una más! La periodista española estalló en vivo y en directo en el programa 'Malas Lenguas' de RTVE contra el presentador Jesús Cintora, tras señalar que se sentía humillada por él. Gómez, en medio de las lágrimas, abandonó el set de televisión. Sin embargo, la presidencia del canal confirmó que Marta volverá a sus labores tras aceptar las disculpas institucionales y las del presentador señalado de acoso laboral. ♬ sonido original - kienyke

Tras el inesperado episodio, la comunicadora regresó al programa afirmando que recibido disculpas y decidió volver por respeto a su audiencia.

"Llevo 38 años trabajando desde el respeto que nos debemos tener y, sobre todo, desde el respeto que le tengo a la audiencia. Somos humanos, hay días que tienes un impulso y estoy aquí para tratar de informar o debatir debiéndoselo todo a ellos", expresó durante el programa del 13 de julio.

"Hago lo único que he hecho en la vida: trabajar. Aquí estamos, tratando de hacer lo mejor posible, guardándonos el respeto obligado y debido", agregó.

Por otro lado, Cintora afirmó que: "Aquí lo que hay es lo que hay. Ni insulto, ni grito. Lo que hay es un gesto de contención en un momento de melé y ya está", mientras ambos se dieron la mano para limar asperezas.