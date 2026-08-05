Perez Hilton es hospitalizado de emergencia tras lesionarse en un "live"

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El influencer estadounidense Pérez Hilton fue trasladado de emergencia al hospital tras lesionarse en plena transmisión "en vivo".

Hilton conocido por sus controversias en redes sociales se auto flajeló delante de sus fanáticos en su cuenta oficial de Tik Tok.

Mario Armando Lavandeira Jr. (su nombre real) fue ingresado a un centro de Miami tras sufrir una crisis de salud mental que le llevó a provocarse daños, la noche del martes 4 de agosto de 2026.

Foto: Oficial.

¿Qué hizo Pérez Hilton en un "live"?

El creador de contenido comenzó a comportarse de manera errática, cuando de forma inesperada, tomó un cuchillo y comenzó a lesionarse con él.

La transmisión duró unos 30 minutos, mientras algunas personas que estaban conectadas llamaron a los servicios de emergencia.

¿Qué dijeron las autoridades?

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade informó que acudió al lugar junto a negociadores de crisis, en la residencia del famoso situada en Westchester.

Tras horas de intervención el bloguero de 48 años fue llevado a un hospital local para recibir evaluación médica y psiquiátrica.

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¿Quién es Pérez Hilton?

Comenzó su carrera con bloguero en los años 2000 con noticias de celebridades, logrando que miles de seguidores acudieran a su información. Así surgió su sitio especializado.

Entre los famosos llegó a ser odiado por su agresividad y la manera en la que compartía su información, sin filtros.

Su nombre en el blog nació como un juego con Paris Hilton, una de las celebridades más mediáticas de aquellos años, llamando la atención.

Pérez Hilton se inspiró de Paris. Foto: AFP.

En su página publicaba imágenes de paparazzi, exclusivas y detalles que nadie se animaba ha difundir, acerca de las estrellas más famosas. A lo largo de los años su contenido evolucionó a las redes sociales.

En marzo de 2026 se hizo noticia al revelar en un video de YouTube que permaneció 21 días hospitalizado tras complicaciones derivadas de una úlcera que terminó provocándole una perforación y un cuadro de sepsis.

Los médicos le detectaron una trombosis venosa profunda, causada por un coágulo de sangre, tras permanecer recuperándose ocurrió este cuadro.