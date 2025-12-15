Parque Natural La Cascada: Aventura y naturaleza en Santa Cruz del Quiché

-

Si buscas una experiencia de turismo natural y aventura ecológica en Guatemala, el Parque Natural La Cascada en Santa Cruz del Quiché es el destino ideal. Este tesoro verde no solo ofrece actividades como canopy y senderismo, sino también la oportunidad de conectar con la historia local en el Museo del Molino Ancestral.

Visitantes nacionales y extranjeros pueden disfrutar de un rincón especial en tierras quichelenses al conocer el Parque Natural La Cascada, uno de los destinos más atractivos de Santa Cruz del Quiché.

Rodeado de vegetación exuberante, senderos naturales y un ambiente tranquilo, este espacio ofrece una experiencia ideal para quienes buscan salir de la rutina y conectarse con la naturaleza.

La Cascada es un espacio perfecto para convivir en familia y disfrutar de la riqueza natural de tierras quichelenses. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Ubicado a solo 1.5 kilómetros del centro de la cabecera departamental, aproximadamente a seis minutos en vehículo, el parque combina belleza escénica, recreación y aventura. Los visitantes pueden practicar canopy, rápel y caminatas ecológicas por senderos rodeados de flora y fauna local.

El lugar también alberga el Museo del Molino Ancestral de Trigo, que rescata la historia y las tradiciones del municipio, además de contar con manantiales naturales, una cascada y un río que le aportan un encanto único.

Canopy y senderismo son parte de las opciones que ofrece el parque a los turistas. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Por su cercanía, ambiente familiar y costos accesibles (entre Q10 y Q15 por persona), se ha posicionado como una excelente opción de turismo natural y de aventura para visitar durante todo el año.

El delegado de la Oficina Municipal de Turismo, Sammy Argueta, destacó que el parque forma parte de los principales atractivos que se están promoviendo en el municipio. "A través de tours personalizados buscamos dar a conocer lugares como el Parque Natural La Cascada, que reflejan la riqueza natural y cultural de Santa Cruz del Quiché", expresó.

Visitantes nacionales y extranjeros encuentran en La Cascada una experiencia única de turismo ecológico y cultural. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Cómo llegar

Para llegar al parque, se puede tomar la ruta Interamericana hacia Los Encuentros y Chichicastenango, recorriendo unos 166 kilómetros desde la capital, en un viaje de aproximadamente tres horas. Ya en Santa Cruz del Quiché, los visitantes deben dirigirse hacia la zona 6, camino a la aldea Chuiquisis, donde se encuentra la entrada al sitio.

Otros atractivos

El departamento de Quiché, donde se ubica Santa Cruz del Quiché, es un polo de ecoturismo y cultura en Guatemala. Destaca por su majestuosa naturaleza, flora y fauna, además de ser hogar de sitios arqueológicos como Gumarcaaj, antigua capital k'iché.