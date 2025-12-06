Adria Arjona se luce con especial prenda en residencia de Ricardo Arjona

-

Adria Arjona asistió de nuevo a la residencia "Lo que el seco no dijo", que se lleva a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Durante el show del viernes 5 de diciembre de 2025, la hija del guatemalteco volvió a ocupar un lugar en el palco que usa la familia Arjona y sus invitados especiales.

En esta ocasión Adria lució una falda de jaspe que guitarras bordadas, que muestra el talento de los tejedores guatemaltecos.

La actriz de Hollywood también fue llamada a escena durante la canción "Mujer", que le dedicó su padre y brilló con una gran sonrisa. Ambos se fundieron en un orgulloso abrazo.

En esta ocasión no llegó Jason Momoa, al parecer se quedó disfrutando de un merecido descanso luego de hacer un recorrido por el Mercado Central de Ciudad de Guatemala.

Los shows de Arjona han sorprendido a los asistentes ya que ninguno es igual al otro.

MIRA:

Adria Arjona llegó este 5 de diciembre a la residencia de Ricardo Arjona, en el Centro Cultural Miguel Asturias. Cortesía. @soy_502 pic.twitter.com/6eQEKBE9Cp — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) December 6, 2025