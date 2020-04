Agente de PNC se disfraza de "coronavirus" en Villa Nueva

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) se disfrazó de "coronavirus" este viernes en Villa Nueva.

El PNC usó una piñata de "Covid-19" en la cabeza y recorrió los pasillos del mercado Concepción junto a otros de sus compañeros que portaban rótulos.

La actividad buscaba concientizar a los clientes y vendedores de ese mercado acerca del uso de la mascarilla y la importancia de permanecer en casa durante la crisis por el coronavirus.

El presidente Alejandro Giammattei anunció multas de hasta 150 mil quetzales por no utilizar mascarilla, pero hasta el momento esta institución no ha emitido sanciones porque no tiene talonarios para registrarlas.