Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Gaby Moreno destaca las historias guatemaltecas en la música del mundo

  • Por Selene Mejía
27 de diciembre de 2025, 15:37
Los Latin Grammy recordaron este momento de la cantautora. (Foto: Instagram)

Los Latin Grammy recordaron este momento de la cantautora. (Foto: Instagram)

El sitio oficial de Latin Grammy destacó el momento en el que Gaby Moreno habló de la importancia de las historias de su país, Guatemala, contadas a través de la música. 

OTRAS NOTICIAS: Gaby Moreno participó en showcase de los Latin Grammy

Moreno fue entrevistada en la alfombra roja del homenaje a Raphael, en los premios celebrados en noviembre de 2025 y dijo que el arte es un canal de expresión cultural.

latin grammy

"Es importantísimo seguir contando nuestras historias como guatemaltecos, como latinos, dar otro punto de vista y que la gente pueda ver que en Guatemala se están haciendo cosas con muchísimo amor y de alta calidad", dijo. 

Este recuerdo se hizo viral y muchos escribieron agradecimientos por la labor que muchos artistas guatemaltecos hacen a través de las melodías. 

MIRA: 


  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar