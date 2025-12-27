Gaby Moreno destaca las historias guatemaltecas en la música del mundo

El sitio oficial de Latin Grammy destacó el momento en el que Gaby Moreno habló de la importancia de las historias de su país, Guatemala, contadas a través de la música.
OTRAS NOTICIAS: Gaby Moreno participó en showcase de los Latin Grammy
Moreno fue entrevistada en la alfombra roja del homenaje a Raphael, en los premios celebrados en noviembre de 2025 y dijo que el arte es un canal de expresión cultural.
"Es importantísimo seguir contando nuestras historias como guatemaltecos, como latinos, dar otro punto de vista y que la gente pueda ver que en Guatemala se están haciendo cosas con muchísimo amor y de alta calidad", dijo.
Este recuerdo se hizo viral y muchos escribieron agradecimientos por la labor que muchos artistas guatemaltecos hacen a través de las melodías.
MIRA: