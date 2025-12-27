Versión Impresa
La tendencia del tipo de cambio en la recta final de diciembre 2025

  • Por Jessica Osorio
26 de diciembre de 2025, 19:45
El Banguat presentó la tendencia del tipo de cambio del 19 al 26 de diciembre de 2025. (Foto: Archivo/Soy502)

El Banco de Guatemala dio a conocer la tendencia del tipo de cambio de referencia en la última semana.

De acuerdo con el último reporte del Banco de Guatemala (Banguat), el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) se mantuvo estable del 19 al 26 de diciembre de 2025.

Según los datos presentados, el quetzal presentó una depreciación al pasar de Q7.65772 a Q7.66417 por dólar.

"La tendencia observada estuvo asociada, principalmente, a un incremento en los precios de venta al público observados en el mercado cambiario, relacionada al comportamiento estacional característico del cierre de año", dio a conocer el Banguat.

Esta es la tendencia del Tipo de Cambio de Referencia del 2 de enero al 26 de diciembre de 2025. (Foto: Banguat/Soy502)

