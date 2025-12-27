Shakira recibirá el año nuevo en inesperado show

Shakira dará un show para despedir el año 2025, en la fiesta de un medio de comunicación mundial.
CNN dará la bienvenida al Año Nuevo con una celebración global con la conducció de Anderson Cooper y Andy Cohen
El evento se transmitirá en vivo desde el corazón de la icónica Times Square de Nueva York y Shakira es invitada.
La cobertura imiciará a partir de las 7:00 a. m. ET con casi dos docenas de presentadores y corresponsales de CNN que ofrecerán reportajes y actuaciones en directo desde todo el mundo.
Se retransmitirá actuaciones de Hugh Jackman y Kate Hudson, Chris Isaak, OK Go, Flo Rida, Aly & AJ, Burna Boy y Cheat Codes con Cee Lo Green.
El show de Shakira
A las 8:00 p. m. ET, iniciará el especial de "Nochevieja" de CNN con Anderson Cooper y Andy Cohen, con música, comedia y algunos invitados sorpresa.
Shakira actuará desde el "Hard Rock Live" en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida.
También se transmitirá Brandy y Monica de la gira The Boy Is Mine Tour presentada por BPC, Bryan Adams desde el Madison Square Garden, Florence + The Machine, RAYE, el mentalista Oz Perlman, Amy Sedaris, la cantautora Brandi Carlile, Aloe Blacc, Patti LaBelle, la cantante y compositora nominada al Grammy y al Tony Michelle Williams, Rebecca Romijn y Jerry O'Connell, los comediantes B.J. Novak, Leanne Morgan, Sarah Sherman y muchos más.
El éxito de la gira "Las mujeres ya no lloran" se refleja en todo lo que la colombiana hace.