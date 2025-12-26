Canadá degusta del café guatemalteco en un actividad de emprendedores

Una degustación que promovió la actividad comercial de emprendedores guatemaltecos en Canadá.
El Consulado de Guatemala en Montreal, Canadá, organizó una degustación de café con el objetivo de promover a emprendedores guatemaltecos que viven en el país.
Esta actividad promueve la visibilidad de productos nacionales en mercados internacionales y que permitirá que el café guatemalteco sea conocido por el valor en la identidad de Guatemala.
Durante la actividad se ofrecieron degustaciones de la empresa Second Shift, que es un emprendimiento guatemalteco que trabaja para posicionar el café de origen nacional en el mercado canadiense, aunque al evento también asistieron connacionales para disfrutar de un recuerdo en bebida de su país.
Las personas que asistieron pudieron degustar dos variedades de gran reconocimiento a nivel mundial: el geisha y el Don Julio de Huehuetenango.
Estos son espacios que generan oportunidades de negocio a emprendedores y colaboración, contribuyendo al desarrollo económico y cultural de la comunidad que fortalecen la relación de Guatemala y Canadá.