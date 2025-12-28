La solicitud de los Bomberos Voluntarios en el Día de los Santos Inocentes

El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, con un origen bíblico. Pero, con el paso del tiempo, esta conmemoración se ha combinado con costumbres populares, transformándose en una fecha en la que se realizan bromas “inocentes”.
Por ello, los Bomberos Voluntarios hacen un llamado a los guatemaltecos que eviten realizar bromas telefónicas a los números de emergencia; “una llamada de broma evita que ingrese una llamada real”, dijeron.
Dado que representan un riesgo ocupando las líneas telefónicas y obstruyendo la atención oportuna a emergencias reales.
“Cada llamada cuenta, cuida a quienes te cuidan” añadieron los cuerpos de socorro, dado que estas bromas podrían escalar, haciendo que se movilicen innecesariamente, invirtiendo recursos humanos y materiales en falsas emergencias.