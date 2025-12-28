"Municipal será campeón más temprano que tarde”, Dwight Pezzarossi

-

Con serenidad, Dwight Pezzarossi, asistente técnico de Municipal, atendió a los medios en las afueras del estadio El Trébol, minutos después del conflicto registrado tras el silbatazo final de la final.

OTRAS NOTICIAS: Santis subraya la inteligencia de Antigua para ganar el Apertura 2025

El exdelantero de Comunicaciones, consideró que su equipo mereció algo más en del encuentro de vuelta de la final del Torneo Apertura. "Merecimos alargar el partido. Hicimos un juego correcto, dominamos y lamentablemente nos quedamos cortos", afirmó.

Pese a la victoria que no alcanzó para hacerse con la ansiada 33, reconoció el trabajo del rival. "Fue un gran torneo. Este club, que es grande, siempre busca ganar. Antigua hizo su final y consiguió el bicampeonato", añadió.

Los rojos generaron más ocasiones de gol, pero se toparon con un sólido Luis Morán. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)

Pezzarossi aseguró que el cuerpo técnico ya piensa en lo que viene. "Ahora toca analizar lo que pasó, revisar las situaciones deportivas y trabajar para hacer un buen Torneo Clausura. El objetivo es claro: buscar el título", subrayó.

En relación con los incidentes protagonizados por algunos aficionados al final del encuentro, agradeció el respaldo de la mayoría de la hinchada. "Agradecemos a los aficionados que alentaron al equipo en todo momento", indicó, y dejó un mensaje de confianza para el futuro: "Este club será campeón más temprano que tarde".