Christian Pulisic y Sydney Sweeney estarían en una relación

-

El futbolista del AC Milan Christian Pulisic y Sydney Sweeney tienen un romance según afirman los medios internacionales.

La noticia fue dada por la revista italiana especializada en fútbol DNA Bomber y La Gazzetta dello Sport, aunque no hay imágenes oficiales.

La actriz de "Euphoria" y "The White Lotus" terminó recientemente su compromiso con el productor Jonathan Davino. Su película más reciente es "La empleada" (The Housemaid), dirigida por el cineasta Paul Feig de la que Sydney Sweeney y Amanda Seyfried son productoras ejecutivas, llegará a la cartelera el 1 de enero de 2026.

Mientras tanto el delantero estadounidense, de 26 años, quien está en el Milan y continúa siendo pieza clave de la Selección de Estados Unidos.

Acerca de The Housemaid

Una mujer encuentra la oportunidad de reinventarse al entrar al mundo de una familia adinerada como empleada doméstica, pero en esta casa de lujo, nada es lo que parece y cada rincón esconde un secreto peligroso.

Lo que parece el trabajo perfecto pronto se convierte en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

View this post on Instagram A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)