Análisis: así rindió Antigua línea por línea en la final del Apertura 2025

Conoce nuestro análisis a los jugadores de Antigua. Un vistazo línea por línea al rendimiento del equipo campeón del Torneo Apertura 2025.

En un partido en el que Antigua GFC cedió la posesión del balón a Municipal en El Trébol, los panzaverdes mostraron solidez defensiva y orden táctico para impedir que el cuadro edil lograra igualar el marcador global durante los 90 minutos del duelo de vuelta.

Luis Morán negó varias ocasiones claras que pudieron representar el empate en el global. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)

Portero

Tuvo sus momentos de duda a lo largo del encuentro, con errores que pudieron haber costado caro, pero también atajó hasta tres ocasiones claras de Municipal que habrían mandado todo a los tiempos extra. Sin duda alguna fue uno de los mejores entre el partido de un conjunto colonial que se dedicó a defender.

La parte defensiva fue a la que le tocó fajarse para sostener al equipo. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

Defensas

Arrancaron tres en el fondo, con dos carrileros que colaboraban constantemente a la hora de cubrir espacios, pero les tocó aguantar y sufrir en varias ocasiones. Fallaron en las marcas del único tanto del encuentro, pero también consiguieron cortar varias que parecían claras en ofensiva.

El mediocampo panzaverde fue el que cubrió muchos espacios para poder aguantar. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

Mediocampistas

Les tocó correr como pocos, pero el mismo juego los fue obligando a quedarse parados muy en su lado de la cancha y fueron casi inexistentes en la parte ofensiva. Tanto Chávez como "Coca" fueron clave para tratar de dar cierto equilibrio y luego nombres como Castañeda también dieron un aire.

Delanteros

Estuvieron muy separados del resto de las líneas, pero trataron siempre de presionar al rival en salida. Contaron con muy pocas ocasiones claras y se tuvieron que enfocar mucho más en ayudar en la zona defensiva o en llenar espacios. A pesar de no poder marcar, fueron importantes para quedarse con el título.