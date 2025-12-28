Santis subraya la inteligencia de Antigua para ganar el Apertura 2025

-

Óscar "Lelito" Santis, delantero de Antigua GFC, valoró el bicampeonato logrado tras imponerse a Municipal en la final del Apertura 2025, con un global de 2-1, y resaltó la inteligencia y el orden con los que su equipo supo manejar el partido de vuelta en El Trébol.

Tras evacuar la cancha de emergencia por la invasión de aficionados, Santis atendió a los medios de comunicación desde el vestuario del estadio Manuel Felipe Carrera. "Se nos da un triunfo muy lindo, veníamos por el bicampeonato", dijo el jugador panzaverde, quien recordó que la ventaja obtenida en el partido de ida en la Ciudad Colonial fue clave para encarar la vuelta. "Sabíamos a lo que veníamos, somos muy inteligentes y logramos el resultado. Teníamos que ser precavidos", añadió.

En el plano personal, Santis dedicó el título a su familia. "Este campeonato es para mi abuelita que está en el cielo, para mis padres y para mi hermana, que hoy cumple años", manifestó con emoción.

Declaraciones de Óscar Santis tras el partido entre Municipal y Antigua.



Video: Rudy Martínez / Nuestro Diario pic.twitter.com/VYbxjm3cnl — Pablo Arrivillaga (@P_Arrivillaga) December 28, 2025 Consultado sobre los disturbios registrados al final del encuentro, "Lelito" restó dramatismo a la situación. "Es normal, nadie quiere ver a su equipo perder", señaló, aunque lamentó que los incidentes afectaran el cierre del torneo. "Lastimosamente se arruina el escenario, queríamos celebrar aquí".

Finalmente, resaltó la importancia de volver a ganar en el estadio El Trébol, al que días antes calificó como su "patio favorito". "Es muy importante lograrlo aquí", afirmó, y cerró agradeciendo la obtención de un nuevo título para el combinado aguacatero.