Amazon competirá con Starlink para brindar internet satelital en Guatemala

Amazon está por competir contra Starlink para brindar internet satelital en Guatemala.

Una guerra de gigantes estaría por iniciar con la nueva propuesta de la famosa empresa de Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon ya que se han iniciado las negociaciones en Guatemala para prestar servicio de internet satelital.

De ser aprobada la solicitud de Amazon, esta sería la gran rival de Starlink, propiedad de Elon Musk, la cual ya opera en el país desde julio.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) detalló a Soy502 que "Amazon, a través del proyecto Kuiper, ha dado inicio al proceso de obtención de dos licencias".

"La primera de ellas, para brindar servicios de proveedor de facilidades satelitales, tuvo su solicitud de ingreso el 14 de abril y fue resuelta satisfactoriamente el 19 de mayo. No obstante, la segunda licencia, destinada a los usuarios de dichas facilidades satelitales, aún está pendiente, a la espera de que se ingrese la documentación correspondiente", indicó la entidad.

Ya que es un proceso que requiere de tiempo, no se puede estimar el momento en que podrían iniciar operaciones la empresa citada, en caso sea aceptada su solicitud.

New today: The future of satellite broadband service can fit in the palm of your hand.



Say hello to the new ultra-compact customer terminal model from Amazon @ProjectKuiper. https://t.co/Caw2uE6aac — Amazon News (@amazonnews) March 14, 2023

¿Qué es el proyecto Kuiper?

En su portal web, Amazon detalla que el Proyecto Kuiper es una iniciativa para aumentar el acceso global a la banda ancha a través de una constelación de 3,236 satélites en órbita terrestre baja (LEO). Su misión es llevar banda ancha rápida y asequible a comunidades desatendidas y desatendidas en todo el mundo

Según Amazon, cientos de millones de personas en la Tierra carecen de un acceso fiable a Internet. Por ello, el Proyecto Kuiper ayudará a cerrar la brecha digital ofreciendo banda ancha rápida y asequible, diversos clientes, no solo a consumidores individuales, también a empresas, agencias gubernamentales y otras organizaciones que operan en lugares sin conectividad confiable.

"El Proyecto Kuiper ha asegurado 77 lanzamientos de carga pesada de Arianespace, Blue Origin y United Launch Alliance, y tenemos opciones para lanzamientos adicionales con Blue Origin, lo que proporciona suficiente capacidad para desplegar la mayoría de nuestra constelación de satélites", detalla Amazon.