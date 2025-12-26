Video: "Hoy es Navidad", le dice al asaltante mientras lo amenazaba

En un video que circula en redes sociales, se ha viralizado la súplica de la víctima de este robo, que con pistola en mano fue amenazado mientras robaban sus pertenencias.
Las cámaras captaron cuando un hombre a bordo de una moto, con casco y chumpa negra, pasa por una calle de la Colonia Santa Isabel 1, en Villa Nueva. Sin embargo, retorna para encontrar a un joven que caminaba sobre la banqueta.
Al encontrarse, el hombre comienza a intercambiar insultos e indica que deje sus pertenencias sobre el asfalto, mientras saca un arma de fuego.
“Ay, no, por favor, es Navidad” es la respuesta del joven para evitar el asalto, mientras el hombre en moto le indica que “siga caminando” además de otros insultos.
“Mi mamá está en el hospital” afirmo la víctima para solicitarle permanecer con su teléfono, “déjame llamarla” fue la solicitud que le hizo al presunto asaltante. Quien se negó insultándolo y a toda velocidad desapareció junto a las pertenencias del joven.
Este hecho fue realizado durante la mañana del 24 de diciembre, lo que ha causado indignación a vecinos y usuarios de las redes sociales.