¡Oficial! Roberto Hernández, el elegido para guiar a Xelajú en 2026

El mexicano Roberto Hernández Ayala fue anunciado este viernes como el nuevo entrenador de Xelajú para el torneo Clausura 2026, en reemplazo del guatemalteco Amarini Villatoro.

Hernández estará acompañado por su cuerpo técnico, integrado por el asistente Steve Padilla, el preparador físico Geovany Godínez y el preparador de arqueros Brayant Chavero.

"Iniciamos una nueva etapa con visión, trabajo y grandes expectativas, confiando en que este proceso nos permitirá seguir compitiendo al más alto nivel", comunicaron los quetzaltecos.

Así, los chivos empezarán un nuevo ciclo en busca de la octava luna, después de dos años y medio bajo el mando de Villatoro, con quien conquistaron el sexto y séptimo cetro.

Para el timonel azteca será su tercera experiencia en la máxima categoría del balompié nacional, después de salir campeón con Malacateco, en el torneo Apertura 2025 y dirigir a Comunicaciones este año.

Con los albos, Hernández no tuvo el mejor desempeño, ya que tras tomar el mando en mayo fue despedido en octubre, siendo sucedido por el argentino Iván Franco Sopegno.

Además de la competencia nacional, Roberto tendrá la gran responsabilidad de guiar al rebaño en su recorrido por la Copa de Campeones 2026, en la que enfrentará en la primera ronda a Monterrey.