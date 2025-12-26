Tylor Chase destroza cuarto de hotel donde fue hospedado por Daniel Curtis

-

Tylor Chase, ex estrella infantil de Nickelodeon, destrozó el cuarto donde fue hospedado por su compañero Daniel Curtis Lee.

El actor Curtis Lee, quien también fue parte de la serie "Manual de supervivencia de Ned", reveló que Tylor abandonó el hotel al que había sido llevado y dejó la habitación completamente destrozada.

Lee grabó un video en TikTok donde contó la angustiante situación que vivió tras intentar darle una mano a su amigo, afirmando que ya le habían advertido que podría ocurrir.

Su compañero le brindó comida y hospedaje para resguardarlo y darle un espacio seguro, sin embargo todo se salió de control.

"Lo hospedamos en el hotel y esa misma noche recibí una llamada de la administración, donde me cuentan que están molestos pues econtraron la puerta abierta, el microondas en la bañera y el refrigerador destrozado", dijo.

"Me siento devastado, cometí un error, su familia me dijo que probaron lo del hotel con anterioridad, ¿por qué asumí que esta vez iba a ser diferente?" expresó decepcionado.

"No entiendo cómo tenemos tanta asistencia médica para personas atravesando problemas de salud mental y abuso de drogas... estoy destrozado pues estos centros no están trabajando efectivamente", agregó.

