La confesión de Guardiola sobre su peso tras las fiestas navideñas

-

Pep Guardiola siempre se ha caracterizado por su rigor, y uno de los aspectos que más controla es la condición física de sus futbolistas. Antes del parón navideño, el entrenador fue tajante con su plantilla: cualquier jugador que regresara con kilos de más quedaría fuera del partido ante el Nottingham Forest.

Este aviso marcó buena parte de la rueda de prensa previa al duelo frente al conjunto inglés, doble campeón de Europa, que se disputará el sábado. Guardiola restó importancia al asunto con un tono de broma y admitió que él mismo no ha sido tan estricto durante las fiestas.

"Gané cuatro o cinco kilos más por la cantidad de comida y bebida que he consumido, así que está muy bien", dijo el español, que también reconoció a sus jugadores por el buen comportamiento que tuvieron. "Han sido increíblemente disciplinados desde hace 10 años. Todos los jugadores que tuve en la última década (fueron disciplinados) y hoy no es la excepción. Tenemos un estándar como club: cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer".

All good!! pic.twitter.com/M3XyPsptVX — Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 25, 2025

Será titular

Uno de los que ha querido dejar constancia de su buen estado físico ha sido Erling Haaland. El delantero noruego compartió en redes sociales una imagen sobre la báscula, marcando 94,4 kilos, acompañada del mensaje "todo bien". Salvo imprevisto, el atacante estará disponible para el choque ante el Forest.