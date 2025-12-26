Un gato salvaje que se creía extinto vuelve a ser visto en Tailandia

-

Esta especie se creía extinta en Tailandia desde hace algunos años hasta que se descubrieron avistamientos.

Un gato de cabeza plana, que se creía extinto en Tailandia, ha sido detectado luego de no haber tenido avistamientos desde hace casi tres décadas.

Los gatos de cabeza plana, son del tamaño de un gato doméstico y están entre los felinos salvajes más raros y amenazados del mundo. Esta especie, que habita en el sudeste asiático, se considera en peligro debido a la pérdida de su hábitat natural.

Esta especie había sido visto en Tailandia por última vez en 1995. Aunque un estudio iniciado en 2024 permitió mediante el uso de cámaras trampa, realizar 29 avistamientos en el Santuario de Vida Silvestre Princesa Sirindhorn, en el sur del país. Esto fue confirmado por el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Flora de Tailandia (DNP) y la ONG Panthera, dedicada a la conservación de felinos salvajes.

Esta fotografía, tomada con una cámara trampa. (Foto: AFP)

"Este redescubrimiento es a la vez emocionante y preocupante", declaró Kaset Sutasha, veterinario e investigador de la Universidad de Kasetsart, al subrayar que la fragmentación del hábitat de esta especie la ha vuelto cada vez más "aislada".

Por el momento no ha sido posible determinar cuántos individuos fueron vistos en el marco de este estudio, ya que esta especie no presenta rasgos distintivos, lo que dificulta el conteo.

Sin embargo, los avistamientos sugieren una concentración relativamente alta de gatos de cabeza plana, declaró Rattapan Pattanarangsan, responsable del programa de conservación de Panthera.

Esta especie se creía en peligro de extinción desde hace casi 30 años. (Foto: AFP)

Los bosques pantanosos tailandeses han sufrido una fuerte fragmentación, en gran medida debido a la expansión agrícola, dijo Kaset, quien no participó en el estudio pero ha investigado a los felinos salvajes durante años.

Los gatos de cabeza plana también están amenazados por enfermedades transmitidas por animales domésticos.

*Infornación de AFP